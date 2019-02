Valencia ist der Gegner von Barcelona im Cup-Finale

Einen Tag nach dem FC Barcelona schaffte der FC Valencia den Sprung ins Finale der Copa del Rey. Valencia feierte im Halbfinal-Rückspiel einen 1:0-Sieg gegen Betis Sevilla, das Hinspiel war am 7. Februar 2:2 ausgegangen.

Barca schaffte bereits am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg bei Erzrivale Real Madrid (Hinspiel 1:1) den Finaleinzug. Das Endspiel steigt am 25. Mai im Estadio Benito Villamarin, der Heimstette von Betis. Mit einem Sieg im Endspiel würde Rekordsieger Barca (30 Siege) den fünften Cup-Titel in Folge feiern.