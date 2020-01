US-Nationalteam sagt Trainingslager in Doha ab

Das US-amerikanische Fußball-Nationalteam hat ein von 5. bis 25. Jänner geplant gewesenes Trainingslager in Doha abgesagt. Grund dafür sei "die aktuelle Entwicklung in der Region" nach der Tötung des iranischen Elite-Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff, wie der Nationalverband am Freitag bekanntgab.

Damit entfällt auch ein Testspiel gegen Österreichs Meister Red Bull Salzburg, das für den 18. Jänner geplant war. Die Salzburger absolvieren von 16. bis 26. Jänner ihr Trainingslager in Katar, wo man nunmehr gegen den russischen Top-Klub Zenit St. Petersburg testen wird.