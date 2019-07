Um 85,5 Millionen: Juventus holt Verteidiger De Ligt

Juventus Turin hat sich die Dienste von Matthijs de Ligt gesichert. Der von Großklubs umworbene Kapitän von Ajax Amsterdam wechselte zum italienischen Fußball-Serienmeister, wie dieser am Donnerstag bekannt gab. Für den 19-jährigen Innenverteidiger soll Juventus insgesamt 85,5 Millionen Euro an die Niederländer überweisen. De Ligt unterschrieb in Turin einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag.