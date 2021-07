Um 60 Millionen Euro: PSG verpflichtete Hakimi von Inter Mailand

Paris St. Germain hat sich die Dienste von Achraf Hakimi gesichert. Der in Spanien geborene Marokkaner wechselte von Inter Mailand zum französischen Vizemeister und unterzeichnete einen Fünf-Jahres-Vertrag. Laut französischen Medienberichten soll sich die Ablösesumme für den auf der rechten Seite sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbaren 22-Jährigen auf rund 60 Millionen Euro belaufen. Hakimi gewann in seiner einzigen Saison bei Inter den Titel in der Serie A.

Mit 45 Pflichtspieleinsätzen und sieben Toren sowie elf Assists spielte sich der Ex-Real-Madrid-Kicker in die Auslage. Für Marokkos Nationalteam war er bisher 36 Mal im Einsatz und traf dabei auch viermal ins Tor.