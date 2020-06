Ukrainischen Klubs droht Absage

Den drei ukrainischen Fußball-Vereinen in der Europa League droht wegen der tödlichen Ausschreitungen in ihrem Land die Absage ihrer Heimspiele. Präsident Viktor Janukowitsch ordnete nach den Straßenschlachten in Kiew einen Tag der Trauer an. Sportveranstaltungen dürften abgesagt werden, berichteten örtliche Medien.

Davon betroffen wäre die Partie von Dynamo Kiew ( Aleksandar Dragovic) gegen Valencia, das Spiel von Dnjepr Dnjepropetrowsk gegen Tottenham Hotspur sowie die Begegnung zwischen Tschernomorez Odessa ( Markus Berger) und Olympique Lyon. Alle drei Spiele sollten am Donnerstagabend stattfinden.