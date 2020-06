Ukraines Heimvorteil wird nicht reichen

Der Heimvorteil ist für jeden Gastgeber ein Trumpf. Die Ukraine wird sowohl im Kiewer Olympiastadion als auch in der Donbass-Arena von Donezk von 50.000 Fans unterstützt werden. Die Mannschaft hat natürlich Qualität, die Ukrainer sind allesamt sehr gut ausgebildet, können am Ball sehr viel. Mit dem erst 22-jährigen Andrej Jarmolenko ( Dynamo Kiew) steht einer der am heftigsten umworbenen Spieler Europas im Kader.