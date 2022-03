Chelsea zwischen Zukunftsängsten und dem CL-Achtelfinale in Lille

Weitaus spannender ist die Ausgangslage im zweiten Mittwochspiel. Villarreal hat daheim gegen Juventus 1:1 gespielt. Die Italiener haben vor dem Spiel einen Bus-Engpass in Turin. Der ist allerdings selbst verschuldet. Mannschaftsbusse von Juventus haben Hilfsgüter in die ungarisch-ukrainische Grenzregion transportiert. Zugleich wurden 80 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen und nach Italien gebracht. Sie gelangten mit Hilfe des ukrainischen Fußballverbandes an die Grenze. Den Schutzsuchenden garantiert Juventus Unterkunft und Versorgung in Italien.