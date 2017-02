UEFA Youth League: Salzburg wirft Manchester City raus

Großer Erfolg für Red Bull Salzburg und den österreichischen Fußball generell: Die U19-Elf von Red Bull Salzburg besiegte jene von Manchester City mit 5:4 nach Elfmeterschießen (1:1). Somit beendete die Mannschaft von Marco Rose nun auch die fünfte Partie der laufenden Saison siegreich. Lohn der Mühen: Die Salzburger Junioren ziehen damit ins Achtelfinale ein.

In der 12. Minute wurden die Jungbullen erstmals gefährlich und gingen gleich mit 1:0 in Führung. Hannes Wolf vollendete eine tolle Ballstafette mit Kapitän Xaver Schlager im Strafraum der Citizens eiskalt und schob die Kugel aus kurzer Distanz überlegt am Torhüter vorbei. Die Citizens wurden stärker und glichen nach 30 Minuten aus.

In der Folgfe hatten beide Mannschaften Chancen, die Gastgeber aber die größeren. Die spannende Entscheidung im Elferschießen ging deshabl nicht unverdient an die Salzburger.

„Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft und ich denke, dass es selten einen verdienteren Sieg gab", sagt ein stolter Trainer Rose. Und Wolf war am Ende erleichtert: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Spiel erlebt. Wir haben bis zum Ende geschlossen gefightet und hätten die Partie schon nach der regulären Spielzeit entscheiden müssen."

Die Auslosung für das Achtelfinale (21. bzw. 22. Februar 2017) der UEFA Youth League erfolgt am Montag, den 13. Februar 2017 in Nyon.