UEFA plant Final-Turnier der Champions League in Lissabon

Das Finalturnier der letzten acht verbliebenen Teams in der Fußball-Champions-League soll über zehn Tage in Lissabon stattfinden.

Das sollen die Ergebnisse von am Montag geführten Gesprächen zwischen Clubs und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eine ungenannte Quelle. Die UEFA hat dazu vorerst nicht Stellung genommen.

Vor diesem Turnier würden jedenfalls wie geplant noch die vier ausständigen Achtelfinal-Rückspiele bestritten werden. Danach ginge es in der portugiesischen Hauptstadt ab 10. August jeweils in einem Match mit den Viertelfinali weiter, die Semifinali würden am 18. und 19. August gespielt, das Endspiel am 23. August.