UEFA: Neue Strenge und alte Probleme

Auch die rassistischen Ausfälle häufen sich bei der EM. Nachdem schon vor Turnierbeginn polnische Fans mit Urwaldgeräuschen das Training der Niederländer störten, heizten weitere rassistische Zwischenfälle während des Turniers die Diskussion um das Maß an Fremdenfeindlichkeit bei den EM-Gastgebern Polen und Ukraine an.



In den Fällen Mario Balotelli (It) und Theodor Gebre Selassie (Tch) hat die UEFA bislang nur Untersuchungen eingeleitet. Beide sollen von Zuschauern beleidigt worden sein. Auch der angebliche Bananenwurf während der Partie Italien gegen Kroatien am Donnerstag in Posen hat bislang noch kein offizielles Disziplinarverfahren nach sich gezogen.