UEFA Nations League: Portugal schlägt Kroatien auch ohne Ronaldo

Die Favoriten sind ihrer Rolle in der Nations League zum Auftakt gerecht geworden: Vor allem Titelverteidiger Portugal überzeugte am Samstagabend. Auch ohne den kurzfristig fehlenden Cristiano Ronaldo siegte der Europameister in Gruppe 3 der Liga A gegen den WM-Zweiten Kroatien mit 4:1 (1:0). Ronaldo musste wegen einer Infektion am Zeh passen - und weiter auf seinen 100. Länderspieltreffer warten.

Von der Tribüne aus sah der 35-Jährige eine spielfreudige portugiesische Mannschaft, für die João Cancelo (41.), Diogo Jota (58.), João Félix (70.) und André Silva (94.) trafen. Bruno Petkovic (91.) verkürzte zwischenzeitlich für die enttäuschenden Kroaten.