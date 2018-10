UEFA investiert mehr Geld in Entwicklung des Frauenfußballs

Die Europäische Fußball-Union UEFA investiert mehr Geld in die Entwicklung des Frauenfußballs. Ab 2020 erhält jeder der 55 UEFA-Mitgliedsverbände für diesen Bereich statt bisher jährlich 100.000 Euro um 50.000 Euro mehr, wie die Dachorganisation am Montag in Nyon mitteilte. Das Programm HatTrick und finanziert sich aus den Einnahmen der Europameisterschaften.

"Der Frauenfußball besitzt ein unbegrenztes Potenzial. Vor diesem Hintergrund hat die UEFA sich entschieden, die für die Nationalverbände verfügbaren Mittel zu erhöhen, um den Frauenfußball auf dem ganzen Kontinent zu verbessern", wurde UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer Mitteilung zitiert.

Der Zweck des Frauenfußball-Entwicklungsprogramms bestehe darin, der UEFA und den nationalen Organisationen die Chance zu geben, ihre Visionen zu verwirklichen und es den Verbänden zu ermöglichen, entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen in den Frauenfußball zu investieren.