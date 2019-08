UEFA ehrt jenen Burnley-Fan, der zu jedem Auswärtsspiel lief

Die UEFA ehrt am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung einen lauffreudigen Fan. Scott Cunliffe ist in der abgelaufenen Saison der englischen Premier League zu jedem Auswärtsspiel seines Lieblingsclubs Burnley gelaufen und hat dabei für die "RunAway Challenge" fast 60.000 Pfund (66.345 Euro) an Spenden für soziale Projekte eingesammelt.

Cunliffe legte dabei fast 5.000 Kilometer zurück. Zum Vergleich: Kein Spieler der Premier League hat in der gesamten Saison während der Spiele mehr als 450 km abgespult.