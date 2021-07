U21 ohne Qualichance

Österreichs Chance auf die Teilnahme an der U21-EM 2013 in Israel ist dahin. Die Österreicher verloren auswärts gegen die Niederlande 1:4 (0:3), damit ist ein Top-Zwei-Platz in Gruppe 10 in unerreichbare Ferne gerückt. Das abschließende Match am Montag (18.30 Uhr) in Altach gegen Schottland hat für die Österreicher nur noch statistischen Wert.



Die " Oranjes" gingen bereits in der 8. Minute durch Kapitän Bram Nuytinck in Führung, Genero Zeefuik erhöhte nach nicht einmal einer halben Stunde auf 2:0 (28.). Martin Hinteregger brachte dann im ÖFB-Strafraum Georginio Wijnaldum zu Fall. Der PSV-Eindhoven-Stürmer trat selbst zum Elfmeter an, scheiterte zunächst, verwertete aber den Nachschuss zum 3:0 (39.) und somit zur endgültigen Entscheidung.