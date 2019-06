U21-EM: Rumänien und Frankreich stehen im Semifinale

Rumänien und Frankreich komplettieren das Semifinale der U21-EM in Italien und San Marino. Das ereignisarme Spiel in Cesana endete 0:0 und brachte damit das Remis, das beide Teams zum Aufstieg benötigten. Gastgeber Italien ist hingegen als zweitbester Gruppenzweiter ausgeschieden.

Die Halbfinal-Paarungen am Donnerstag lauten nun Deutschland gegen Rumänien und Spanien gegen Frankreich. Diese vier Teams sind auch für das Olympia-Fußball-Turnier 2020 in Japan qualifiziert.

In der zweiten Partie gab es in Serravalle ein 3:3 zwischen England und Kroatien. Beide Mannschaften holten dadurch ihren ersten Punkt. Sieger in Gruppe C wurde Rumänien mit sieben Zählern, die punktegleichen Franzosen kamen als bester der drei Gruppenzweiten weiter.