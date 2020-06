U19 2:2 gegen Kroatien

Österreichs U19-Auswahl ist am Freitag in Zapresic mit einem 2:2 gegen Kroatien in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Die Treffer für die Mannschaft von Rupert Marko erzielten Toni Vastic ( FC Bayern/48.) und Thomas Murg (GAK/75.), für die Gastgeber war Marko Dugandzic im Doppelpack (8., 89.) erfolgreich. ÖFB-Verteidiger Stefan Petrovic ( Hertha BSC) wurde in der 80. Minute ausgeschlossen.



Das Parallelspiel der Gruppe 6 endete mit einem 4:2 von Georgien über Bosnien-Herzegowina. Nur der Pool-Sieger ist bei der Endrunde vom 3. bis 15. Juli in Estland dabei.