U-20-WM: Österreich steht im Achtelfinale

Correa und technisch nicht weniger beschlagenen Kollegen stellten die Österreicher schon in der ersten Hälfte vor große Probleme. Das bisher so gut funktionierende Pressing-Spiel war gegen den U-20-Rekordweltmeister nicht möglich. Argentinien drängte Österreicher mehr und mehr in die Defensive.

Die Mannschaft von Andreas Heraf hatte vor der Pause drei Mal das Glück, dass die Südamerikaner bei ihren gefährlichsten Aktionen jeweils knapp im Abseits gestanden waren. So wurde auch ein Tor von Giovanni Simeone, dem Sohn von Atletico-Madrid-Trainer Diego Simeone, zurecht aberkannt (32.). Bei weiteren Angriffen der Argentinier konnte sich Österreichs Torhüter Tino Casali mehrmals auszeichnen.

Andreas Heraf entschied nach Erkenntnis des Spielcharakters für eine für gewöhnlich riskante Maßnahme, wurde aber für seinen Mut belohnt. Der Teamchef brachte bei seinen Spielerwechseln ausschließlich Defensiv- für Offensivspieler in die Partie. In der Offensive waren die Österreicher damit überhaupt nicht mehr anzutreffen. In den letzten 30 Minuten verteidigten sie gar ohne Stürmer mit zwei Fünferketten.