Turbulente Abreise des Nationalteams

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach der 1:2-Niederlage gegen die Ukraine eine turbulente Heimreise erlebt. Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Truppe von Teamchef Marcel Koller kurz nach dem Spiel am Dienstag in den Flieger Richtung Wien steigt. Nachdem die Spieler über eine Stunde im Bus vor dem Flughafen in Lwiw gewartet hatten, wurde dieses Vorhaben wieder abgeblasen, weil die aus Österreich kommende Maschine wegen der schlechten Sichtverhältnisse in der westukrainischen Stadt trotz dreier Versuche nicht landen konnte und wieder kehrt machte.



Nach einer zusätzlichen Nacht im Hotel folgte Mittwochfrüh die nächste Hiobsbotschaft. Aufgrund des dichten Nebels in Lwiw gab es keine Landeerlaubnis, daher durfte das Flugzeug erst gar nicht von Wien abheben, weshalb neuerlich umdisponiert wurde. Marc Janko und Co. enterten kurzfristig die für Journalisten reservierte 30-sitzige Propellermaschine; geplante Ankunft in Österreich: Mittwoch, 13:00 Uhr.