Tschechien: Schiedsrichter-Assistent fiel betrunken um

In den Zeiten vor YouTube, Twitter und Co. konnte man sich vielleicht so etwas leisten. Doch heute wird so ein Fauxpas, wie ihn sich Milan Šefar am vergangenen Wochenende geleistet hat, von deutlich mehr Menschen gesehen als den wenigen, die einem Jugendspiel beiwohnen.

So entging den Zuschauern bei einem Match der tschechischen Nachwuchs-Liga nicht, in welchem Zustand sich der Schiedsrichter-Assistent befunden hat. Sichtlich stark alkoholisiert torkelte er an der Seitenlinie. Beim Versuch, bei einer schnelleren Szene auf der Ballhöhe zu sein, stolperte Šefar schließlich und kam zu Sturz. Der traurige Höhepunkt einer peinlichen Vorstellung.