Tschechien: Dem neuen Mix fehlt das Etwas

Bei der EM-Endrunde 2004 waren die Tschechen noch der große Geheimfavorit auf den Titel. Doch beim Turnier in Portugal waren im Semifinale die Griechen zu clever. Dieses Mal sind sie Gruppengegner. 2008 kam durch ein Last-Minute-Tor der Türken schon in der Gruppenphase das Aus. Auch in diesem Jahr wird es nicht zu mehr reichen, nachdem man sich auch nur über die Hintertür Play-off für die EM 2012 qualifizieren konnte.