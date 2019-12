Triumph für den Hasenhüttl-Klub in London

Es war wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für Ralph Hasenhüttl. Beschenkt wurde er von seinen Spielern, die ihm mit dem 2:0 bei Chelsea den bisher größten Sieg in seiner Ära als Southampton-Coach bescherten. Obafemi und Redmond nach einer sensationellen Kombination über mehrere Stationen sorgten für die wichtigen drei Punkte für Southampton im Abstiegskampf. Chelsea drängte zwar am Ende, blieb aber zumeist ungefährlich. Für die Londoner, aktuell auf Platz vier, war die Niederlage besonders schmerzvoll im Kampf um die Europacup-Plätze.

Hasenhüttl hatte noch vor dem Spiel zum Abstiegskampf gemeint: „Bei uns gab es nach guten Phasen immer wieder Rückschläge.“ Das Problem in der Premier League sei, dass die Qualität der gegnerischen Spieler so groß sei. „Sie brauchen teils nur ein, zwei Chancen, um dir eiskalt die Schwachstellen aufzuzeigen. Selbst mit guter Organisation und perfektem Ablauf kannst du in dieser Liga Spiele verlieren.“ Diesmal reichte es für den ganz großen Jubel gegen ein großes Team.

Siege für Mourinho und Ancelotti

Tottenham Hotspur hat einen erneuten Rückschlag abgewendet. Die Jose Mourinho betreuten Londoner gewannen daheim trotz Rückstandes noch 2:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion.

Einen letztlich doch noch gelungenen Einstand daheim im Goodison Park feierte der Italiener Carlo Ancelotti als Trainer von Everton. Calvert-Lewin gelang nach einem durchwachsenen Spiel im Finish doch noch das Goldtor beim 1:0-Sieg gegen Burnley. Everton plant ein neues Stadion um umgerechnet 600 Millionen Euro bei den Docks von Liverpool.

Manchester United - Newcastle United (18.30) und das Spitzenspiel zwischen Leicester City und Liverpool folgten später (21.00).

Struber-Erfolg

Einen Erfolg im Abstiegskampf feierte Ex-WAC-Trainer Gerhard Struber. Mit Barnsley holte er daheim ein 1:1 gegen den Leader der 2. Liga, West Bromwich.