Tribüne fing Feuer: Chaotische Szenen beim Ajax-Derby

Am Sonntagnachmittag brach in der gut besuchten Amsterdam Arena in der niederländischen Hauptstadt ein Feuer aus. Das mit Spannung erwarteten "De Klassieker "-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam konnte deshalb erst später angepfiffen werden. Im Fansektor sprangen Funken von Bengalos auf einige Banner über, die daraufhin in Flammen aufgingen und die Tribüne in schwarzem Rauch hüllten. Das Feuer konnte kurze Zeit später gelöscht werden, ob bei der missglückten Choreografie der Fans jemand verletzt wurde, ist unklar.

Der Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord endete mit einem 3:2-Sieg für Ajax Amsterdam.