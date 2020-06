Trezeguet hört auf

Der frühere französische Welt- und Europameister David Trezeguet beendete seine Karriere. Der 37-Jährige werde nun in den Betreuerstab seines Ex-Clubs Juventus Turin wechseln.



Trezeguet hatte seine Laufbahn zuletzt in seiner zweiten Heimat Argentinien und Indien ( Pune) ausklingen lassen. Der Stürmer war mit AS Monaco zweimal französischer und mit Juventus zweimal italienischer Meister. 2000 schoss er Frankreich mit seinem Tor in der Verlängerung des Finales gegen Italien zum EM-Titel.