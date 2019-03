Trauer in Weiß: Die Ära der Königlichen ist zu Ende

Der Umbruch

Mit Rodrygo Silva steht das nächste Wunderkind schon in den Startlöchern, 45 Millionen Euro wird sein Stammklub, der FC Santos, zum Beginn des Transferfensters von den Königlichen kassieren, damit der seit Jahresbeginn 18-Jährige nach Madrid wechseln darf. Wenn Bale geht, wovon auszugehen ist, und Solaris Nachfolger den notwendigen Umbruch eisern vorantreibt, werden noch einige Junge ihren Weg in die Hauptstadt finden.

Was bleibt übrig von der großen Ära? Vor allem die Titelsammlung, die alleine in den letzten fünf Jahren um sage und schreibe 14 Trophäen gewachsen ist. Der letzte war jener bei der Klubweltmeisterschaft im Dezember, in dieser Saison kommt keiner mehr dazu, davon ist auszugehen. Im Pokal schied man gegen den Erzrivalen Barcelona aus, in der Liga ist man zwölf Punkte hinter den Katalanen Dritter. Der Blick muss sich wohl eher auf Getafe richten, das nur sechs Punkte zurück lauert.

Am Dienstag ging die Ära der Königlichen zu Ende. Dass Real Madrid eine Auferstehung feiern wird, steht außer Frage - aber zuvor muss der schmerzhafte Umbruch erfolgen, wenn man im Santiago Bernabeu bald wieder Trophäen stemmen will.