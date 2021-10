Trauer bei Sturm nach Cup-Aus: "Sind alle wahnsinnig enttäuscht"

Am Ende blieb der Schmerz. Die 1:2-Heimniederlage von Sturm Graz im Achtelfinale gegen Ried war die große Überraschung am Mittwochabend, zu fehlerhaft waren die Steirer gegen den vermeintlichen Underdog aus dem Innviertel aufgetreten. So kam denn auch Bajic zur Rieder Führung (36.), Meisl legte nach einem Corner das 0:2 nach (52.). Jantscher schaffte nur noch den Anschlusstreffer (69.).

„Wir sind alle wahnsinnig enttäuscht, der Cup ist ein extrem cooler Bewerb. Die Niederlage tut sehr weh“, gestand Trainer Christian Ilzer. „Wir haben das Spiel dominant begonnen, aber mit viel zu wenig Durchschlagskraft und Geradlinigkeit. Gegen einen tief verteidigenden Gegner brauchst du mehr Spannung und Schnelligkeit im Kombinationsspiel. Wenn sich ein Spiel so entwickelt, muss man konsequent verteidigen und darf dann nicht so leichtfertig wie wir in Rückstand geraten.“