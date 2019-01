Transfers: Sturm Graz leiht Jakupovic und Mensah aus

Sturm Graz vermeldete die leihweise Verpflichtung zweier 20-jähriger Akteure vermeldet. Von Empoli kommt Österreichs U21-Teamstürmer Arnel Jakupovic, aus Salzburg der ghanaische linke Außenverteidiger Gideon Mensah.

Jakupovic stand in der laufenden Saison achtmal im Kader des Serie-A-Abstiegskandidaten, kam aber nur in der Primavera, der Unter-19-Meisterschaft zu Einsatzminuten. Davor hatte der 1,86-m-Mann aus der Austria-Jugend auch im Nachwuchs von Middlesbrough und von Juventus gekickt. Bei Sturm will er sich "auch für die U21-Europameisterschaft empfehlen". Die Konkurrenten in Graz heißen Emeka Eze, Philipp Hosiner und der derzeit verletzte Markus Pink.