Sensation perfekt: LASK präsentiert Kalajdzic als Neuzugang

Von der Premier League an die Donau. Die Transfer-Sensation von Linz hatte sich bereits angebahnt. Am letzten Tag des Transferfensters stellte der LASK Offensivspieler Sasa Kalajdzic als Neuzugang vor.

Der 28-jährige Angreifer der Wolverhampton Wanderers hatte nach dem dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zuletzt sein Comeback in der Premier League gegeben, braucht aber Spielpraxis.

Im Aufgebot von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, das sich derzeit in Windischgarsten auf die WM-Qualifikationsspiele in Linz gegen Zypern und in Zenica gegen Bosnien vorbereitet, steht Kalajdzic auf der Abrufliste.

Sein bisher letztes Länderspiel hat er im November 2023 gegen Deutschland (2:0) bestritten.