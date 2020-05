Trainerduelle des Bundesliga-Wochenendes

Kollege Schöttel lässt Vergleiche mit Stöger, seinem früheren Mitspieler bei Rapid, in einigen Bereichen zu. "Man kann mit ihm gut über Fußball reden und dabei in die Tiefe gehen. Wir überlegen uns beide viel und haben einen gewissen Plan." Auch die Trainer-Karrieren, sagt Schöttel, halten einem Vergleich stand und weisen Ähnlichkeiten auf. Beide arbeiteten in der Regionalliga, beide teilten später als ORF-Experten ihr Wissen mit, für beide ist bzw. war Wiener Neustadt die erste Station als Trainer in der obersten Spielklasse.



"In anderen Bereichen sind wir wieder völlig verschieden", weiß der Rapid-Trainer, der aber nicht den größeren Druck für sich beansprucht, nur weil er bei Rapid tätig ist. "In Wiener Neustadt hatte ich ebenso Druck, weil ich mir den meisten Druck ohnehin selbst mache."