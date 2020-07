Trainer: Was während des Spiels passiert

KOPF

Der Trainer ist während eines Spiels einer enormen Reizüberflutung ausgesetzt. Der dadurch verursachte Stress hinterlässt auch im Hormonhaushalt markante Spuren. Untersuchungen zeigten, dass der Wert des Stresshormons Cortisol deutlich in die Höhe schnellt - wie beim Tier im Überlebenskampf. Tests in der Deutschen Bundesliga ergaben, dass die psychische Belastung kurz vor der Halbzeitpause am höchsten ist. Der Cortisol-Wert steigt in dieser Phase oft auf das Fünffache des Normalzustandes. Der Grund: Trainer bereiten sich intensiv auf den wichtigen Auftritt in der Kabine vor. Der Trainer ist Reizfigur. Er muss sich um seine Spieler kümmern, steht unter ständiger Beobachtung, ist vor allem der Mann in der ersten Reihe, der Beschimpfungen, Anfeindungen und im schlimmsten Falle physischen Bedrohungen ausgesetzt ist.

HERZ

Die Pulsfrequenz eines Trainers unterscheidet sich kaum vom Herzrhythmus der Spieler. Innsbrucks Walter Kogler beispiels- weise unterzog sich in einem Meisterschaftsspiel einer ständigen Messung. Nie ist der Puls unter 100 Schläge pro Minute gesunken. Die Höchstwerte wurden beim Führungstreffer und in der Schlussphase erreicht: 180.

MAGEN

Stress und Aufregung schlagen den Trainern regelrecht auf den Magen. Nicht wenige Betreuer leiden an Magengeschwüren. Arg erwischte es den jetzigen Schweizer Teamchef Ottmar Hitzfeld. Er erlitt stressbedingt einen Magendurchbruch. Es ist auch kein Zufall, dass es kaum fettleibige Trainer gibt. Walter Kogler verliert an einem Spieltag bis zu zwei Kilogramm.

SCHLAFSTÖRUNGEN

Spannungsfeld: "Ich war ausgelaugt, wäre am liebsten im Bett geblieben und nicht zum Training gefahren. Alles ist anstrengend, sogar ein einfaches Telefonat kostet viel Kraft und Überwindung", erzählt Hitzfeld. Tiefer, erholsamer Schlaf wird unmöglich. „Selbst den Spannungsabfall nach einem Sieg gibt`s nicht mehr."

OPFER

Krankheitsbilder: Viele Trainer mussten mit Burn-out-Syndrom ihre berufliche Tätigkeit unterbrechen. Rangnick, Hitzfeld oder Ex-Austria-Trainer Frenkie Schinkels mussten eine Auszeit nehmen. Doch auch körperliche Verschleißerscheinungen machen sich bemerkbar. Eine frühere Studie belegt, dass 60 Prozent von 14 untersuchten Trainern während eines Spiels aufgrund der erhöhten Kreislaufbelastung akut gefährdet sind. In England ließen sich 50 Trainer durchuntersuchen. Bei 40 Prozent wurden gesundheitliche Probleme festgestellt.