Neuer Klub auf der Insel: Spannende Aufgabe für Ex-Austria-Coach

Motherwell hat seine letzten fünf Pflichtspiele verloren, der letzte Sieg gelang am 5. Jänner. In der Tabelle liegt der Klub mit 31 Punkten aus 26 Spielen auf Rang 8 (von12 Teams). In Schottland wird die Liga nach 33 Runden geteilt, Wimmer soll Motherwell in die Top-6 und damit in die Meistergruppe führen. Aktuell ist Motherwell punktegleich mit St. Mirren auf Platz 6.

Wimmer soll in Motherwell loslegen, sobald die Arbeitsgenehmigung da ist.