Trainer-Legende Heynckes: "Müsste bei Klima-Demo mitmarschieren"

Als sich der FC Bayern München im vergangenen Jahr von Trainer Niko Kovac trennte, ging zumindest für kurze Zeit ein Reflex durch Fußball-Deutschland. Kommt Jupp Heynckes nicht vielleicht doch noch einmal zurück von seinem ländlichen Anwesen zu einer fünften Amtszeit als Bayern-Trainer? So, wie es eigentlich immer war, wenn die Bayern in Not waren? Doch Heynckes hat sich von der großen Bühne verabschiedet - endgültig.

Selbst für Weggefährten ist er nicht immer verfügbar. Eine Geburtstagsparty für den 75er am Samstag hätte es auch ohne die Corona-Krise nicht gegeben. "Ich hatte nicht vor, groß zu feiern", sagte Heynckes der Welt am Sonntag: "Den 75. werden wir ganz spartanisch daheim verbringen."