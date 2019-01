Tottenham Hotspur bis März ohne Torjäger Kane

Tottenham Hotspur muss bis März auf seinen Stürmerstar verzichten. Harry Kane hat sich am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in der englischen Fußball-Premier-League gegen Manchester United eine Bänderverletzung im linken Knöchel zugezogen und fällt wochenlang aus, gab sein Club am Dienstag bekannt. Kane war im Finish vom Feld gehumpelt, heute erhielt er die Diagnose.

Tottenham hat in den nächsten Spielen damit ein veritables Stürmerproblem. Neben Kane fehlt derzeit auch der Südkoreaner Son Heung-min, der für sein Land im Asien Cup spielt. Kane ist gemeinsam mit Pierre-Emerick Aubameyang mit jeweils 14 Treffern Führender in der Torschützenliste, Son hat acht Tore erzielt. Trainer Mauricio Pochettino muss nun hoffen, dass der Spanier Fernando Llorente seine Form findet.

Die Mannschaft aus dem Norden von London liegt aktuell auf Rang drei der Tabelle mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool und sieben Zählern Vorsprung auf den fünftplatzierten Stadtrivalen Arsenal. Die ersten vier Clubs qualifizieren sich für die Champions League.