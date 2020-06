Torres: Vier Titel in vier Jahren

Was haben sie ihn in den letzten Jahren in England nicht verspottet. Als Fernando Torlos wurde Fernando Torres bereits ausgelacht, nur weil er seinem ersten Treffer für Chelsea mehr als zwölf Stunden lang nachgelaufen war.

Die bekannt gnadenlosen britischen Medien nannten den spanischen Stürmer, der vor zwei Jahren um knapp 60 Millionen Euro von Liverpool zum FC Chelsea gewechselt war, gar schon den "teuersten Flop der Fußballgeschichte".

Jetzt geht ausgerechnet dieser viel geschmähte Señor Torres in die Geschichtsbücher ein: Als höchstdekorierter Kicker der Gegenwart, dem ein Titel-Quartett der seltenen Art gelungen ist. Der 29-Jährige ist – wie sein spanischer Chelsea-Kollege Juan Mata – nicht nur ein regierender Welt- (2010) und Europameister (2012) seines Fachs, mit dem FC Chelsea ist er obendrein noch amtierender Champions-League-Sieger (bis zum Finale am 25. Mai) und seit Mittwoch auch noch Europa-League-Sieger.