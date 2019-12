Tormann von West Ham bricht nach Traum-Debüt in Tränen aus

„Es fühlt sich einfach nicht echt an“, sagte Martin. „Ich bin jetzt 33, hatte eine anständige Karriere. Ich habe einige Spiele absolviert, aber auf so was bereitet einen das nicht vor. Ich konnte in den letzten zwei Tagen kaum etwas essen.“

"Fantastisches Gefühl"

Dass er sein Premier-League-Debüt ausgerechnet für West Ham absolvierte, machte die Sache für den Tormann besonders schön. Denn sein Vater Alvin Martin ist eine Vereinsikone und absolvierte fast 600 Spiele für die Hammers.