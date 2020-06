Tormann Grünwald lauscht im Adlerhorst

Austria – Pascal Grünwald verletzte sich im Trainingslager an der Schulter. Nach der Operation absolviert er auch die Reha in seiner Heimat Innsbruck. Ein positiver Nebeneffekt: Er kommt in Genuss der "Audiovisuellen Wahrnehmungsförderung". Darauf schwören auch Österreichs Skispringer.

Mehrmals in der Woche stattet der 29-Jährige dem Adlerhorst einen Besuch ab, wo Springer-Chefcoach Alexander Pointner und seine Frau Angela sich um den lädierten Tormann kümmern. "Ich horche im Moment Musik", sagt Grünwald. Im Unterbewusstsein werden dabei biologische Prozesse aktiviert, die ein leistungsförderndes Gleichgewicht wiederherstellen.