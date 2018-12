Torhüter im Fokus: Der Einzelkämpfer hat ausgedient

Wie hat sich das Torwart-Training über die Jahre verändert?

Zu meiner Zeit galt ein Training dann als gut, wenn sich die Goalies danach übergeben haben. Im modernen Fußball geht es um kognitive Fähigkeiten, um Handlungsschnelligkeit und die interaktive Fähigkeit, gemeinsam mit den Vorderleuten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb braucht ein Torhüter heute viel mehr Spielverständnis als früher. Die technischen Fertigkeiten sind Voraussetzung.

Haben Sie ein aktuelles Beispiel parat für die falsche Entscheidung, die ein Tormann getroffen hat?

Sie erinnern sich bestimmt an den Fehler von Sven Ulreich im Spiel der Bayern gegen Real.

Sie meinen den Rückpass, den er durchgelassen hat?

Genau. Das hat für viele wie ein technischer Fehler ausgesehen, es war aber ein kognitiver. Ulreich hat zu spät erkannt, dass er den Ball nicht mit den Händen attackieren darf, weil Benzema doch nicht vor ihm an den Rückpass gekommen ist. Dann hat er ihn ganz durchlassen, wobei er mit einem unerlaubten Handspiel und einem indirekten Freistoß noch das Schlimmste hätte verhindern können. Er hatte also in kürzester Zeit drei, vier Entscheidungen zu treffen. Das ist kognitive Handlungsschnelligkeit.

Wie trainiert man das?

In komplexen Trainingsformen mit der Mannschaft. Es geht nicht nur darum, am Platz zu stehen und Technik zu trainieren. Oft war es so, dass der Tormanntrainer einfach auf einem Nebenplatz den dritten Tormanntrainer eingeschossen hat, während die ersten beiden Goalies eine Spielform mit der Mannschaft trainiert haben. In meinem Idealbild ist der Torwarttrainer aber bei diesem Spiel dabei, coacht und erarbeitet gewisse Dinge. Das versuche ich jetzt auch zu vermitteln.

Was haben Sie sich noch vorgenommen für die nächsten Jahre?

Dass wir in Österreich auch die Stärken von total unterschiedlichen Torhütern unterstützen. Ein Strebinger hat in meinen Augen ebenso das Potenzial, die Nummer eins im Team zu werden, wie Patrick Penz.

So gesehen spielt auch die Größe nicht die alles entscheidende Rolle?

Nein. Ich würde in der Jugend keinen Tormann wegen fehlender Größe ausschließen. Dass der internationale Marktwert mit der Größe eihergeht und wir größere Tormänner leichter verkaufen, mag so sein. Aber wenn es darum geht, am Tag X mental bereit zu sein und die erwartbare Performance abzurufen, dann hat das nichts mit Körpergröße zu tun.