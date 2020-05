Tore waren seine Visitenkarte

Die großen Helden von einst rücken oftmals erst dann wieder in den Blickpunkt, wenn ihr Rekord gebrochen wird. Gerd Müller geht es nun so. Seit Sonntag ist der Deutsche seinen 40 Jahre alten Torrekord los. Der damals 27-jährige Stürmer von Bayern München erzielte 1972 insgesamt 85 Tore in Pflichtspielen.

Freilich, der Name Müller ist selbst der heutigen Jugend ein Begriff. Seine Torgefährlichkeit brachte Deutschland den WM-Titel 1974 und den EM-Sieg 1972 sowie den Bayern drei Siege im Europapokal der Meister und vier Meistertitel. 1970 war Müller WM-Schützenkönig (10 Treffer) und wurde zu Europas Fußballer des Jahres gewählt, zwei Mal war er Europas bester Schütze (1970/38 Tore, 1972/40 Tore), sieben Mal Bundesliga-Topscorer. Für seine Bayern erzielte er 365 Tore in 427 Ligaspielen.

Müller versuchte sein Glück in den USA und kehrte als alkoholkranker Mann zurück. Nach einer Entziehungskur kam er durch Vermittlung von Franz Beckenbauer bei den Bayern unter, wo er seit 1992 Co-Trainer der zweiten Mannschaft ist.