Tor, Tore, Torres

Joachim Löw wird es nicht zugeben, aber ihn dürfte Donnerstagabend ein mulmiges Gefühl ereilt haben. Der deutsche Bundestrainer sah sich im Danziger Stadion die Vorrundenpartie zwischen Spanien und Irland an – das überzeugende 4:0 der Südeuropäer dürfte bei Löw so manch böse Erinnerung geweckt haben.



An den deutschen Angstgegner der letzten Jahre im Allgemeinen und an Fernando Torres im Speziellen. Der Stürmer hatte im Finale der EURO 2008 in Wien für das siegbringende Goldtor der Spanier gesorgt.



Am Donnerstag präsentierte sich der 28-Jährige gegen den Iren nach langer Zeit wieder in Topform, traf doppelt, schuf für seine Mitspieler freie Räume und wurde konkurrenzlos zum Mann des Spiels gekürt. "Ich bin froh, dass ich von Beginn an spielen durfte und zwei Tore erzielt habe", sagte der Stürmer mit einem Lächeln. "Es ist sehr gut, dass es heute funktioniert hat, mit einer Nummer 9 zu spielen, so wie es gegen Italien ohne Neun geklappt hat."