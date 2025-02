Die Wiener Austria trauert um eine Klub-Legende

Der gebürtige Wiener Pirkner, der seine Karriere 1965 beim Floridsdorfer AC begonnen hatte, war zwischen 1974 und 1978 Teil jener legendären Austria-Mannschaft, diezwei Meistertitel holte und auch das Finale des Europacups der Cupsieger erreichte. Dieses Ging aber in Paris gegen den RSC Anderlecht mit 0:4 verloren. In 164 Pflichtspielen für seine Austria traf er 76-mal und war 1975/1976 Torschützenkönig mit 21 Treffern, in Deutschlands Bundesliga stand er zudem in Diensten des FC Schalke 04. Für die „Königsblauen“ agierte er in 59 Pflichtspielen (11 Tore), war aber auch in einen Bestechungsskandal verwickelt und war zwei Jahre gesperrt (1972 bis 1974).

Im Spätherbst war der Wiener bei der Vienna, danach auch erfolgreich beim langjährigen Sponsor Rank Xerox.