Tiefe Einblicke: Die Pressesprecherin stahl dem Trainer die Show

Gewiss hatte Vladan Milojević am Dienstagabend etwas zu sagen. Immerhin geht es für Roter Stern Belgrad um den Einzug in die Champions League. Doch, der Trainer des serbischen Fußballmeisters geriet bei der Pressekonferenz vor dem Duell in der CL-Quali gegen Helsinki in die Nebenrolle.

Die Show stahl ihm die Dame, die neben ihm saß. Tatjana Šajković heißt diese und ist die Pressesprecherin des Belgrader Klubs. Die blonde Dame erschien im ärmellosen Top mit tiefem Dekolleté zur PK und zog die Blicke der anwesenden Medienleute auf sich. Milojević war sichtlich darum bemüht, in die andere Richtung zu schauen.