Deutschlands Star Müller: "Das Wichtigste in meinem Leben"

Ein großes Finale sollte einem Thomas Müller längst nicht mehr aus der Ruhe bringen. Doch der Weltmeister von 2014 steht noch einmal vor einem ganz großen Spiel - elf Jahre nach dem WM-Finale geht es für den Deutschen erneut in einem Endspiel gegen Lionel Messi.

Wo der Major-League-Soccer-Cup stehe auf seiner Rangliste, wurde der 36-jährige Müller also gefragt vor dem Duell seiner Vancouver Whitecaps mit Inter Miami um die Meisterschaft in der Major League Soccer am Samstag (20.30 Uhr/Apple TV). „Aktuell ist es Platz eins. Momentan ist das Finale das Wichtigste in meinem Leben“, antwortete er. Um dann zu ergänzen: „Das ist ein guter Spruch, hm?“

Das Highlight

Müller vs. Messi, Messi vs. Müller Müller vs. Messi, Messi vs. Müller - die US-Medien und die MLS selbst vermarkten das Endspiel nahezu ausschließlich über die beiden größten Namen. Der Rekord-Spieler des FC Bayern München gegen das langjährige Idol des FC Barcelona, der eine Weltmeister 2014 - mit einem Sieg über Argentinien - der andere amtierender Weltmeister mit eben jener Albiceleste. „Natürlich schauen die Medien viel auf Messi und Müller, aber es geht um zwei Teams mit sehr attraktivem Spielstil. Es ist ein perfektes Finale. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein kann“, sagte der ehemalige Bayern-Profi, der zuletzt mit „Wehwehchen“ zu kämpfen hatte und in Miami wohl auf die Zähne beißen wird.