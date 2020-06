Thierry Henry verabschiedet sich gegen Milan

Die Gegenwart und die Zukunft gehört allerdings einem Niederländer im Arsenal-Trikot: Robin van Persie. 22 Liga-Tore gehen auf sein Konto. Gegen AC Milan steigt damit ein Duell auf höchster Ebene. Denn auf Seiten der Italiener scheint ein gewisser Zlatan Ibrahimovic auf. Dieser befindet sich in dieser Champions-League-Saison mit vier Toren in vier Spielen in bestechender Form.

Die Rolle des Großmauls übernimmt dennoch sein Klubkollege Kevin-Prince Boateng. Er meint in der Sun : "Arsenal weiß nicht, was man tun muss, um Titel zu gewinnen. Sie sind immer nah dran, aber brechen dann zusammen." Für Arsenal spricht Milans Statistik: Die Italiener sind gegen englische Teams im Europacup seit sieben Spielen sieglos und haben in fünf davon keinen Treffer erzielt.

Kühlschrank Eisige Temperaturen erwarten Benfica Lissabon in St. Petersburg. Höchstens minus zehn Grad wird es beim Anpfiff um 18.00 Uhr haben. Temperaturen, die auch beim Ligastart in Österreich am vergangenen Wochenende beinahe erreicht wurden. Roman Schirokow, Mittelfeldspieler von Zenit St. Petersburg zittert ob solcher Rahmenbedingungen: "Ich glaube nicht, dass wir bei so einer Kälte spielen sollten. Der Ball fühlt sich wie ein Felsen an, man kann sich leicht den Fuß brechen."