Teurere Tickets für Pyrotechnik-Fans

In Österreich gibt es nach dem Wiener Derby zwar eine Anzeige gegen Austria-Fans wegen des nicht ordnungsgemäßen Einsatzes von Pyrotechnik, die Emotionen gehen aber bei weitem nicht so hoch wie in Deutschland.



Nun hat Hannover-Boss Martin Kind einen neuen Vorschlag im Kampf gegen die Zündeleien der Fans hervorgebracht, der für Aufregung sorgt. Kind äußerte Überlegungen, mit höheren Eintrittspreisen in den entsprechenden Blöcken auf die Verstöße einiger Fans gegen das Pyrotechnik-Verbot zu reagieren. Erst am Sonntag kam es beim Heimspiel gegen die Bayern (2:1) zu einem Polizeieinsatz im Sektor mit 36 verletzten Fans.



Die Polizei wollte den Ordnungsdienst bei der Suche nach Feuerwerkskörpern unterstützen. Schlagstöcke und Pfefferspray kamen zum Einsatz, die Polizei sprach von vorausgegangenen Schlägen und Tritten von Seiten der 96-Anhänger gegen Beamte.