Testspiele: Rapid verliert, Austria gewinnt

Wacker Innsbruck testet im Trainingslager in Side in der Türkei den Brasilianer Junior Felicio Marques. Der 26-jähriger defensive Mittelfeldspieler war zuletzt in den Arabischen Emiraten engagiert und stand 2007 bei der U-20-WM im Team der Seleção. Der 31-jährige serbische Abwehrspieler Zeljko Djokic wird hingegen am Dienstag zu medizinischen Tests in Innsbruck erwartet und soll verpflichtet werden.

Ebenfalls mit einem Brasilianer verhandelt Wolfsberg. Silvio Carlos de Oliveira steht beim deutschen Zweitligisten Union Berlin auf dem Abstellgleis und kam in dieser Saison nur mehr in der viertklassigen Regionalligamannschaft zum Einsatz. Deshalb ist der 28-Jährige Stürmer auch ablösefrei.

Salzburg trainierte am Montag erstmals auf einem der elf Trainingsplätze der Aspire Academy in Katar – bei 20 Grad. Dabei fehlten Franz Schiemer (Schleimbeutelentzündung), Rodnei (Adduktoren) und Stefan Hierländer (Knie), die individuelle Einheiten absolvierten.

Während die Salzburger im Wüstenstaat erst am Donnerstag das erste Testspiel gegen St. Petersburg absolvieren werden, verpatzten die Rapidler am Montag den ersten Test im Trainingslager in der Türkei. Gegen den deutschen Zweitliga-Abstiegskandidaten Bielefeld setzte es eine 0:1-Niederlage. Beim Tor durch Fabian Klos machten Rapid-Keeper Jan Novota und Verteidiger Brian Berendt nicht die beste Figur.

Schon das zweite Spiel in der Türkei absolvierte die Austria. Auf das 0:0 gegen Dresden am Sonntag folgte ein 4:0 gegen den Schweizer Europa-League-Teilnehmer St. Gallen. Neben Neuzugang David De Paula (21.) trafen auch die Stürmer Hosiner (30./Elfer; 58.) und Kienast (70.). Pech hatte Bernhard Luxbacher. Der 19-Jährige musste wegen einer Knieverletzung bereits die Heimreise antreten.