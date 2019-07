Testspiel-Hammer: Real Madrid gastiert in Salzburg

Nach Chelsea hat Red Bull Salzburg den nächsten ganz großen Fisch als Testspielgegner ans Land gezogen. Wie Österreichs Fußball-Meister am Dienstag bekanntgab, wird der spanische Rekordmeister Real Madrid am 7. August in der Red Bull Arena zu Gast sein.

"Wir freuen uns, dass es uns nach Europa-League-Sieger Chelsea erneut gelungen ist, mit dem Champions-League-Rekordsieger Real Madrid, eine Top-Adresse im europäischen Klubfußball nach Salzburg zu holen“, freut sich Stephan Reiter, Salzburgs Kaufmännischer Geschäftsführer. "Mittlerweile haben wir im Fußball einen guten Namen und über den sportlichen Bereich hinaus sehr gute Kontakte und dadurch auch entsprechende Möglichkeiten. Für unsere Mannschaft ist dies eine hervorragenden Möglichkeit, sich schon jetzt mit den besten Spielern der Welt zu messen und sich für die kommenden Herausforderungen perfekt vorzubereiten", ergänzte Reiter.