Teamchef Foda sucht seinen Stamm

Eine erste kleine Niederlage haben die Österreicher schon vor dem Match gegen Russland (20.45 Uhr, live ORFeins, KURIER.at-Ticker) kassiert. Im Duell um die Heimkabine im Innsbrucker Tivolistadion hat der russische Teamchef Stanislaw Tschertschessow seine Tiroler Beziehungen spielen lassen und mit seiner Nationalmannschaft die größeren und komfortableren Umkleideräume seines ehemaligen Vereins Wacker Innsbruck bezogen. „Ich bin hier daheim“, meint der 54-Jährige, der in Rinn noch immer eine Wohnung besitzt.

Heimvorteil hin oder her, mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigt sich niemand im Lager der österreichischen Mannschaft. Es gilt der Fokus auf die eigene Performance, die Konzentration auf die Umsetzung der Vorgaben von Teamchef Franco Foda, alles in Blickrichtung UEFA-Nations-League, in der im Herbst Bosnien und Nordirland warten. „Wir werden nach diesen Partien sehen, wo wir stehen“, meint Marko Arnautovic. „Ich denke, dass wir nach der WM unseren nächsten Schritt setzen müssen“, ergänzt Kapitän Julian Baumgartlinger.

Wo die Reise irgendwann einmal hinführen soll, ist allen klar in der österreichischen Nationalmannschaft. „Dass man auf dem Platz sieht, dass wir aus der letzten WM-Qualifikation und aus unseren Fehlern gelernt haben“, erklärt Baumgartlinger. „Dass man sieht, dass wir stärker sind. Und stärker heißt: Spiele gewinnen, die wir vielleicht vor einiger Zeit noch verloren haben.“ Wie zum Beispiel bei der misslungenen EM 2016 in Frankreich oder zuletzt auch in der gescheiterten Qualifikation für die WM in Russland.