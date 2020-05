Tauziehen um deutsch-türkische Talente

Das Duell Türkei gegen Deutschland birgt seit jeher Zündstoff. Auch wenn in dieser EM-Qualifikation das sportliche Kräfteverhältnis eindeutig ist, so gibt es rund um das Match am Freitag in Istanbul hitzige Debatten und leidenschaftliche Diskussionen. Dabei steht gar nicht einmal das Match auf dem Rasen im Mittelpunkt, es geht um den Kampf, der abseits des Spielfeldes geführt wird: Der Kampf um die deutsch-türkischen Talente.



Der deutsche Fußball wird immer mehr von den Spielern mit Migrationshintergrund geprägt. Ein Mesut Özil etwa ist aus der DFB-Elf nicht mehr wegzudenken, in den Nachwuchs-Nationalteams dominieren längst die Spieler mit türkischen Wurzeln. "Im U-15-Bereich sind sieben der besten elf deutschen Fußballer türkischer Abstammung", erklärt Bundestrainer Joachim Löw.