Tahiti hofft auf spanische Milde

Vor dem Duell von Welt- und Europameister Spanien mit Tahiti am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/live ORF Sport +) beim Confederations-Cup ist eines klar: Größer war der Unterschied zwischen David und Goliath im Fußball nie. Die Frage ist nur, wie viele Tore Spanien im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro gegen Tahiti schießt. Der Trainer des Außenseiters rechnet mit Milde des Weltmeisters und 98 Prozent spanischem Ballbesitz. „Ich glaube nicht, dass Spanien viele Tore schießen will. Ich kenne ihren Trainer Vicente del Bosque. Er ist ein Mann mit Demut und Respekt“, sagte Tahitis Coach Eddy Etaeta. „Es kann nicht das Ziel für Spanien sein, viele Tore zu schießen.“

Volle 90 Minuten spanische Fußball-Kunst hätten vermutlich einen Rekordsieg beim WM-Testlauf zur Folge. Bisher hält Brasilien mit einem 8:2 gegen Saudi-Arabien die Bestmarke bei einer Mini-WM. Im Weltfußball steht das 31:0 Australiens gegen Samoa aus dem Jahr 2001 in den Rekordbüchern.

Wäre da nicht die erwartete Tiki-Taka-Handbremse, müssten die Kicker aus Tahiti Schlimmes befürchten, egal welche Spieler Del Bosque aus seinem Kader aufbietet. Noch hat sich der Trainer nicht festgelegt, aber es gilt als ausgemacht, dass er seine Formation im Vergleich zum 2:1 zum Auftakt gegen Uruguay komplett umkrempelt.

Zu viel Ehrgeiz gegen den ohnmächtigen Gegner würde wohl als Arroganz der Millionäre gegenüber den Amateuren ausgelegt werden, die in Polynesien als Arbeiter in Kokosplantagen oder als Strandverkäufer ihr Geld verdienen. Etwa 12.000 Euro verdienen Tahitis Spieler pro Jahr, etwa Lieferwagenfahrer Jonathan Tehau, der umjubelte Torschütze beim 1:6 gegen Nigeria. Spaniens Superstars wie Fernando Torres wird ein Gehalt in mindestens zehnfacher Höhe nachgesagt – pro Woche.