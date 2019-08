Sturm will offenbar drei Millionen Euro für Maresic

ÖFB-U21-Teamspieler Dario Maresic steht unmittelbar vor einem Transfer in die französische Ligue 1. Der 19-Jährige absolvierte laut französischen Medienberichten bereits am Montag den Medizincheck bei Stade Reims.

Laut „France Football“ verlangt Sturm Graz drei Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger und will bis Mittwoch eine Entscheidung, um noch auf den Abgang reagieren zu können.

Der Vertrag von Maresic in Graz läuft noch bis Saisonende. Das Transferfenster schließt in Österreich am kommenden Montag um Mitternacht.