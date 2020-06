Sturm stellt Weichen für die Zukunft

Während sich Salzburg im ersten Spiel des Jahres gegen Metalist Charkiw blamierte, startete Sturm erfolgreich in das Frühjahr (1:0 gegen Mattersburg). Die Formkurve der sonntäglichen Konkurrenten zeigt also in eine entgegengesetzte Richtung.



Sturm-Coach Franco Foda hat sich das 0:4 der Salzburger zwar angesehen, an seinen Plänen für Sonntag ändert das aber nichts. "Für mich ist das egal, es gibt keine großartigen neuen Erkenntnisse", erklärt Foda. "Wir spielen unser Spiel, wollen gewinnen, weil wir vorne dran bleiben wollen." Sturm kann sich eine Niederlage bei den noch punktegleichen Salzburgern eigentlich nicht leisten.



Trotz des Sieges gegen Mattersburg will Foda sein Team verändern. "Ich überlege zwei, drei Umstellungen", meint der Deutsche. Im Tor wird jedenfalls neuerlich Silvije Cavlina stehen, auch wenn Christian Gratzei in dieser Woche ein Testspiel absolviert hat.